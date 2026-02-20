Bimbo morto a Vasto dopo ingestione di cocaina, madre indagata per omicidio colposo

Un bimbo di 15 mesi è morto a Vasto dopo aver ingerito cocaina in casa, sostanza lasciata a portata di mano. Le indagini hanno escluso cause naturali e portato all’accusa di omicidio colposo per la madre.

Un bambino di appena 15 mesi è deceduto nell’agosto 2025 a Vasto, in Abruzzo, dopo essere stato trasportato d’urgenza in ospedale dalla madre. In un primo momento si era pensato a una morte improvvisa, forse legata a un soffocamento o a cause naturali.

Con il passare delle settimane, però, gli accertamenti disposti dalla procura hanno cambiato completamente il quadro. Gli esami hanno stabilito che il piccolo è morto per una intossicazione acuta provocata dall’ingestione di cocaina avvenuta all’interno dell’abitazione.

Leggi anche: Bolzano, morto bimbo di 3 anni: la madre indagata per omicidio volontario e maltrattamenti

Secondo quanto emerso, la sostanza si trovava in casa in un punto facilmente accessibile al bambino. Questo elemento è diventato centrale per gli investigatori, che stanno cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto nelle ore precedenti al ricovero.

La madre del piccolo è ora indagata per omicidio colposo e dovrà rispondere anche dell’accusa di aver fornito dichiarazioni non veritiere al pubblico ministero. Durante i primi interrogatori, infatti, non avrebbe riferito della presenza della droga nell’abitazione.

L’appartamento è stato posto sotto sequestro per consentire ulteriori rilievi tecnici. La donna sarà nuovamente ascoltata dagli inquirenti nei prossimi giorni per chiarire la sua versione dei fatti e contribuire a definire le responsabilità.