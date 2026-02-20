Paranormasight The Mermaid's Curse disponibile su Switch, PC e mobile

Square Enix pubblica Paranormasight The Mermaid’s Curse e porta su console, PC e mobile un nuovo capitolo tra misteri e leggende giapponesi dell’epoca Showa con una trama inedita e nuovi personaggi.

Square Enix ha lanciato Paranormasight: The Mermaid’s Curse, seguito diretto dell’avventura narrativa uscita nel 2023. Il gioco arriva su Nintendo Switch, PC tramite Steam e dispositivi iOS e Android, ampliando l’universo già introdotto con The Seven Mysteries of Honjo.

L’ambientazione resta il Giappone dell’epoca Showa, ma cambia lo scenario e soprattutto la storia. Al centro del racconto c’è una nuova maledizione, legata a miti urbani e fenomeni occulti che si intrecciano con eventi realistici e luoghi realmente esistenti.

Leggi anche: ARMING SIMULATOR 23 PER NINTENDO SWITCH E MOBILE È DISPONIBILE

Il progetto è firmato dallo stesso team creativo del capitolo precedente, che torna con un cast completamente rinnovato e nuove vicende da esplorare. L’impianto narrativo punta ancora su indagini, scelte e colpi di scena, mantenendo un taglio fortemente immersivo.

Il titolo è classificato PEGI 16 e propone un’esperienza costruita su misteri, leggende e tensione narrativa, con una struttura pensata per coinvolgere il giocatore dall’inizio alla fine.