Trump spinge per la pubblicazione dei file su Ufo e vita extraterrestre

Donald Trump torna a parlare di fenomeni extraterrestri e chiede al Pentagono di aprire gli archivi. In un messaggio pubblicato su Truth, l’ex presidente ha invitato il segretario alla Difesa e altri membri dell’amministrazione ad avviare la diffusione dei documenti ufficiali su Ufo e vita aliena.

La richiesta riguarda in particolare i materiali governativi sui cosiddetti Uap, i fenomeni aerei non identificati, e sugli oggetti volanti non identificati. Trump ha giustificato l’iniziativa citando il forte interesse del pubblico verso il tema, cresciuto negli ultimi giorni.

A riaccendere il dibattito sono state alcune dichiarazioni di Barack Obama durante un podcast con Brian Tyler. Alla domanda sull’esistenza degli alieni, l’ex presidente ha risposto che sono reali, precisando però di non averne mai visto uno e negando l’esistenza di basi segrete come quella spesso associata all’Area 51.

In un primo momento Trump aveva accusato Obama di aver reso pubbliche informazioni riservate. Ora invece spinge per un’operazione più ampia, con l’obiettivo di rendere accessibili i file del governo legati ai fenomeni extraterrestri.