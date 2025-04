Ufo : La Cia rilascia migliaia secret file

The Black Vault, un sito di appassionati di UFO e centro di smistamento per i relativi file governativi, ha pubblicato circa 2.700 pagine dei documenti declassificati forniti dalla CIA. La nuova divulgazione ammonta a oltre 2.700 pagine di documenti scansionati che coinvolgono fenomeni aerei non identificati (UAP), che è il termine del governo degli Stati Uniti per gli UFO.

La CIA ha detto a Black Vault che la divulgazione include la sua "intera" raccolta di documenti UAP. Il fondatore del sito John Greenewald, ha trascorso decenni cercando di mettere le mani sui documenti attraverso le leggi del Freedom of Information Act (FOIA) e finalmente ci è riuscito lo scorso anno. La CIA ha scaricato i file su un CD-ROM, quindi Greenewald ha caricato tutto sul suo sito web il 7 gennaio.

L'archivio completo è disponibile per il download tramite il sito Black Vault. Consiste di 713 file PDF con titoli numerati in sequenza. È impossibile trovare casi specifici senza aprire ogni documento.

Circa un anno fa erano già stati diffusi alcuni video che mostrano oggetti non identificati sfrecciare in cielo, più conosciuti come UFO (Unidentified Flying Object) o UAP (Unidentified Aerial Phenomena), i video erano stati confermati dalla Marina Militare degli Stati Uniti. I documenti ufficiali rilasciati la settimana scorsa, riguardano proprio la maggior parte di questi video.

