Trump spinge per la pubblicazione dei fascicoli Epstein e parla di nuove mosse geopolitiche

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sollecita i repubblicani della Camera a sostenere la pubblicazione dei fascicoli legati al caso Epstein, ribadendo che il partito "non ha nulla da nascondere". La richiesta, diffusa su Truth Social, definisce la vicenda una “bufala democratica” utilizzata, a suo dire, dalla sinistra radicale per distogliere l’attenzione dai risultati recentemente ottenuti dai repubblicani.

La presa di posizione segna un netto cambio di rotta mentre crescono le aspettative di possibili defezioni interne al Partito Repubblicano alla vigilia del voto della Camera, chiamata a decidere se imporre al Dipartimento di Giustizia la divulgazione integrale dei documenti legati a Jeffrey Epstein.

Trump ha inoltre dichiarato che il partito sta promuovendo una legge che prevede sanzioni per qualsiasi nazione che mantenga rapporti commerciali con la Russia, lasciando aperta la possibilità che anche l’Iran possa essere inserito nell’elenco dei Paesi sanzionabili.

Il presidente ha poi riferito che il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha contattato la Casa Bianca per richiedere un incontro. L’amministrazione, ha spiegato, sta lavorando per organizzarlo. Parlando ai giornalisti davanti alla residenza di Mar-a-Lago, in Florida, Trump ha espresso apertura al dialogo, evidenziando il desiderio che “tutto vada per il meglio per New York”.