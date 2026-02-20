Trump accusa Obama di aver rivelato segreti sugli alieni

Donald Trump accusa Barack Obama di aver parlato di alieni rivelando informazioni riservate durante un podcast, dopo alcune dichiarazioni sull’esistenza di forme di vita extraterrestri.

Donald Trump torna a parlare di extraterrestri e punta il dito contro Barack Obama. Secondo l’ex presidente, il suo predecessore avrebbe diffuso informazioni classificate durante un podcast in cui ha accennato alla possibilità che gli alieni esistano davvero.

La dichiarazione è arrivata durante uno scambio con il giornalista Peter Doocy a bordo dell’Air Force One. Alla domanda se avesse mai visto prove di presenze non umane sulla Terra, Trump ha risposto tirando in ballo Obama, sostenendo che non avrebbe dovuto affrontare pubblicamente certi temi.

Trump ha evitato di esprimere una posizione netta sull’esistenza degli extraterrestri. Ha però riconosciuto che molte persone credono nella presenza di vita oltre il nostro pianeta, mentre Obama, in precedenti interventi, aveva sottolineato come l’immensità dell’universo renda plausibile questa eventualità.

L’ex presidente ha anche lasciato intendere la possibilità di rendere pubblici alcuni documenti. Ha parlato di una possibile declassificazione, suggerendo che una mossa del genere potrebbe persino alleggerire la posizione di Obama.