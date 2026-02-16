Obama chiarisce sugli alieni: nessuna prova di contatti durante la presidenza

Barack Obama chiarisce le sue dichiarazioni sugli alieni dopo il clamore mediatico: nessuna prova di contatti extraterrestri durante la sua presidenza e scetticismo sulla possibilità di visite dalla galassia.

Barack Obama torna sulle sue parole e mette ordine dopo le interpretazioni circolate nei giorni scorsi. L’ex presidente degli Stati Uniti ha precisato di non aver mai trovato riscontri concreti su presunti contatti tra l’umanità e forme di vita extraterrestri durante il suo mandato.

Le sue dichiarazioni, rilasciate nel corso di un’intervista in un podcast, avevano alimentato curiosità e discussioni sui social e sui media internazionali. A distanza di poco tempo, Obama ha voluto chiarire il senso delle sue affermazioni, ridimensionando ogni possibile fraintendimento.

Leggi anche: M5S, Carotenuto chiarisce sugli occhiali smart in Aula: nessuna ripresa alla Camera

Uno scatto in Aula accende il dibattito sugli occhiali smart.

Secondo l’ex capo della Casa Bianca, le enormi distanze tra i sistemi solari rendono estremamente improbabile l’arrivo di visitatori da altri mondi. Ha ribadito di non aver mai avuto accesso a informazioni che confermino incontri o comunicazioni con civiltà aliene.

Durante la stessa intervista, Obama aveva raccontato con ironia che una delle curiosità che lo accompagnavano all’inizio del suo incarico riguardava proprio l’esistenza degli alieni. Alla domanda su quale fosse il primo interrogativo da presidente, aveva risposto scherzando: “Dove sono gli alieni?”.

Ha poi aggiunto che, pur ritenendo plausibile la presenza di vita nell’universo, non esistono prove dirette della loro presenza sulla Terra. Nessuna base segreta nascosta, ha detto, né strutture misteriose come quelle spesso associate all’Area 51, a meno di ipotizzare una cospirazione così ampia da escludere perfino il presidente degli Stati Uniti.