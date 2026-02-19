Trump attacca Obama sugli alieni e parla di informazioni riservate

Donald Trump accusa Barack Obama di aver diffuso notizie sugli alieni dopo un podcast e lo critica per aver parlato di temi sensibili, mentre l’ex presidente chiarisce le sue parole e ridimensiona il caso.

Donald Trump punta il dito contro Barack Obama e lo accusa di aver parlato in modo improprio di temi delicati legati agli alieni. Rispondendo ai giornalisti a bordo dell’Air Force One, il presidente ha definito le parole del suo predecessore un errore, sostenendo che sarebbero state diffuse informazioni classificate. Allo stesso tempo, Trump ha ammesso di non avere certezze sull’esistenza di forme di vita extraterrestre, sottolineando che si tratta di un argomento su cui molti discutono e in cui molti credono.

Tutto nasce da un intervento di Obama durante un podcast, dove aveva risposto in modo ironico a una domanda su cosa volesse sapere appena arrivato alla Casa Bianca. Tra una battuta e l’altra, l’ex presidente aveva detto che gli alieni esistono, precisando però di non averli mai visti e smentendo l’idea che siano nascosti in basi segrete come l’Area 51, a meno di ipotetiche cospirazioni.

Le dichiarazioni hanno fatto rapidamente il giro dei social, alimentando discussioni e interpretazioni. Di fronte alla diffusione del video, Obama è tornato sull’argomento per chiarire la propria posizione. Ha ribadito di non aver mai trovato prove di contatti tra esseri umani ed extraterrestri durante il suo mandato alla Casa Bianca.

In un messaggio pubblicato online, ha spiegato che il riferimento alla vita aliena nasce da una considerazione scientifica sulla vastità dell’universo. Secondo Obama, le probabilità che esistano altre forme di vita sono alte, ma le enormi distanze tra i sistemi solari rendono estremamente improbabile un incontro diretto con la Terra.