Brooke Hogan pensa a vendere foto dei piedi dopo il successo online

Brooke Hogan valuta di vendere foto dei piedi dopo aver scoperto un punteggio altissimo online. La cantante ha chiesto ai follower su Instagram se trasformare questa idea in una fonte di guadagno.

Brooke Hogan guarda a un possibile nuovo modo per guadagnare. La cantante ha condiviso su Instagram una domanda diretta ai suoi follower, chiedendo se avrebbe senso iniziare a pubblicare foto dei piedi a pagamento.

L’idea non nasce per caso. Dopo aver consultato un sito specializzato che valuta i piedi delle celebrità, Hogan ha scoperto di avere un punteggio molto alto, vicino al massimo. Un dato che l’ha spinta a riflettere sulla possibilità di sfruttare questa curiosa popolarità.

Nel mondo online non è raro che contenuti di questo tipo generino entrate consistenti. Molte persone costruiscono veri e propri profili dedicati e riescono a monetizzare grazie a richieste specifiche degli utenti.

Per Brooke, però, il denaro non sembra essere la priorità assoluta. In passato ha già dimostrato di voler mantenere una certa distanza dalle questioni economiche familiari, arrivando a chiedere di non essere inclusa nel testamento del padre Hulk Hogan per evitare tensioni tra parenti.