Hosting PrestaShop: una soluzione ottima per le aziende che vogliono vendere online

Gli hosting PrestaShop sono una scelta ottima per le aziende che intendono vendere sul web e che hanno quindi la necessità di realizzare un e-commerce, scopriamo subito perché.

L’hosting e la sua imprescindibile utilità

Come ben sanno i professionisti del web, l’hosting è un elemento imprescindibile per mettere in rete un nuovo sito, di qualunque tipologia esso sia.

Ogni sito Internet, infatti, dev’essere ospitato da uno spazio server; è possibile dotarsi di un server di proprietà, certamente, ma questa soluzione è molto più onerosa e tecnicamente complessa rispetto all’acquisto di un servizio hosting, con il quale il sito web viene sostanzialmente ospitato (il verbo “to host”, in inglese, significa proprio questo) nelle infrastrutture di un provider.

Gli hosting PrestaShop sono appunto dei servizi hosting che offrono ai loro clienti un’ottima prerogativa, ovvero quella di avere a disposizione un CMS specifico per il commercio elettronico il quale sa garantire molteplici vantaggi.

Cosa sono i CMS

Con l’acronimo CMS si fa riferimento ai sistemi di gestione dei contenuti (Content Management Systems), ovvero delle piattaforme specifiche per la gestione dei contenuti, e anche della struttura, dei siti web.

La diffusione dei CMS, ormai massiva, è stata davvero una grande innovazione nel mondo del web: grazie a questi strumenti, infatti, i siti Internet possono essere gestiti senza dover mettere mano al relativo codice, di conseguenza anche chi non ha competenze informatiche di tipo tecnico può amministrare un sito Internet e produrre i suoi contenuti senza difficoltà.

Oggi, realizzare un sito Internet senza far ricorso a un CMS sarebbe davvero impensabile e significherebbe rinunciare a tante utili prerogative.

L’interessante novità degli hosting gestiti

I CMS sono delle piattaforme open source che vanno scaricate ad associate al dominio in questione, tuttavia si stanno diffondendo sempre più gli hosting gestiti, tipologie di hosting particolarmente pratiche ed efficienti in cui il CMS è preinstallato, quindi non è necessaria alcuna operazione “meccanica”: basta un login al pannello di controllo e si può subito iniziare a lavorare all’interno del sito.

Gli hosting PrestaShop, servizi proposti da provider blasonati quali TopHost, sono proprio questo, ovvero degli hosting gestiti i quali includono il CMS PrestaShop.

Perché gli hosting PrestaShop sono così gettonati?

PrestaShop è il vero “re” dei CMS dedicati all’e-commerce, per molteplici ragioni.

Anzitutto, bisogna dire che a differenza di molti altri CMS generalisti, PrestaShop è un CMS specifico per l’e-commerce, inoltre è molto semplice da utilizzare, grazie alla sua grande intuitività.

PrestaShop è un CMS cosiddetto SEO Friendly, ciò significa che i contenuti prodotti tramite il medesimo tendono a posizionarsi molto bene tra i contenuti dei motori di ricerca, e questo è un aspetto molto importante per le aziende che vogliono vendere online: dal momento che la grande maggioranza degli accessi ai siti web, nonché quelli più “interessanti” a livello di marketing, provengono proprio dalle digitazioni nei box dei motori, questo sa essere un ottimo vantaggio competitivo.

Le opportunità di personalizzazione che PrestaShop sa offrire sono davvero infinite, stesso dicasi per le varie opzioni relative ai template e alla struttura del sito web; i relativi sviluppatori, inoltre, hanno dedicato grande attenzione alla gestione delle schede prodotto, un elemento di fondamentale importanza nei contenuti di un sito web di questo tipo.

PrestaShop è un CMS “leggero”, il quale consente dunque una navigabilità molto fluida, inoltre è da sempre considerato una prima scelta anche per quel che riguarda la sicurezza.

Per queste e per molte altre ragioni, dunque, gli hosting PrestaShop sono davvero una soluzione ottima per le aziende che vogliono compiere il “passo” di iniziare a vendere online, una strategia, quest’ultima, che sa aprire orizzonti di business davvero enormi.

