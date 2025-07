Commercio di armi online: i trafficanti legati agli Houthi usano X e WhatsApp per vendere armamenti

Le piattaforme X e WhatsApp sono diventate i mercati neri digitali dei trafficanti di armi legati agli Houthi dello Yemen, sostenuti dall’Iran. Un nuovo rapporto del Tech Transparency Project rivela come queste reti criminali sfruttino i social per aggirare le restrizioni e continuare le loro vendite illegali. Una realtà allarmante che mette in discussione l’efficacia delle misure di sicurezza online e la responsabilità delle big tech nel combattere il traffico illecito.