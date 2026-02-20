Milano Cortina, programma del 20 febbraio con Lollobrigida e Fontana

Italia impegnata il 20 febbraio alle Olimpiadi Milano Cortina con Lollobrigida e Fontana tra le protagoniste, giornata decisiva per avvicinare quota 30 medaglie con gare chiave tra sci, biathlon e short track.

Giornata numero tredici per i Giochi di Milano Cortina, con l’Italia che torna in pista per continuare la corsa alle medaglie. Gli azzurri partono da quota 26 e cercano di avvicinare l’obiettivo fissato a 30 podi complessivi.

Il programma si apre al mattino con lo ski cross femminile. In gara Jole Galli e Andrea Chesi, impegnate tra qualificazioni e fasi finali che si sviluppano fino alle 13.10, con la possibilità concreta di inserirsi nella lotta per il podio.

Nel primo pomeriggio spazio al biathlon con la mass start maschile. Al via Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e Nicola Romanin, chiamati a una prova solida in una delle gare più intense del calendario.

Alle 16.30 riflettori puntati sul pattinaggio di velocità. Francesca Lollobrigida affronta i 1500 metri con l’obiettivo di centrare una terza medaglia personale, risultato che entrerebbe nella storia della spedizione azzurra.

Nel tardo pomeriggio entra in scena il bob a due femminile, con le italiane impegnate in entrambe le manche tra le 18.00 e le 19.50. In pista Andreutti, Costella, De Silvestro e Gatti.

Alle 19.05 possibile presenza italiana nella finale per il bronzo del curling maschile, con la squadra guidata da Amos Mosaner e Joel Retornaz.

La serata si chiude con lo short track. Dalle 20.15 partono quarti, semifinali e finali dei 1500 metri femminili con Arianna Fontana, Elisa Confortola e Arianna Sighel. In programma anche la finale della staffetta maschile sui 5000 metri.

Le gare sono trasmesse in diretta sui canali Rai e in streaming su RaiPlay. Disponibile la copertura anche su piattaforme a pagamento come Eurosport e altri servizi digitali.