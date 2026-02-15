Milano Cortina 2026, programma del 15 febbraio con Goggia e Brignone nel gigante

Goggia e Brignone guidano l’Italia nel gigante femminile nel nono giorno dei Giochi di Milano Cortina 2026. Riflettori anche sullo snowboard cross a squadre con Moioli e Sommariva tra i protagonisti.

Il nono giorno delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina propone un programma ricco di gare e di azzurri in pista. L’attenzione principale è sul gigante femminile, dove Sofia Goggia e Federica Brignone cercano spazio per una medaglia, insieme a Lara Della Mea e Asja Zenere.

La giornata si apre alle 9:05 con il curling maschile: l’Italia affronta la Norvegia con Arman, Giovanella, Mosaner, Pimpini e Retornaz. Alle 10 doppio impegno tra bob, con il monobob femminile (Andreutti e De Silvestro), e la prima manche del gigante.

Seconda giornata intensa a Milano Cortina 2026, con l’Italia di nuovo protagonista tra sci alpino, snowboard e biathlon.

Alle 11:15 spazio al biathlon maschile con l’inseguimento sui 12,5 km (Giacomel, Hofer, Romanin). Poco dopo, alle 11:50, torna il bob con la seconda manche. A mezzogiorno è il momento della staffetta 4x7,5 km di sci di fondo con Barp, Carollo, Graz e Pellegrino.

Il gigante femminile si chiude alle 13:30 con la seconda manche. Dalle 13:45 iniziano le batterie dello snowboard cross a squadre miste, con quarti, semifinali e finali fino alle 14:35: attesa per Michela Moioli e Lorenzo Sommariva.

Nel pomeriggio, alle 14:05, il curling femminile vede l’Italia opposta alla Danimarca. Subito dopo, alle 14:45, il biathlon femminile con l’inseguimento sui 10 km (Auchentaller, Carrara, Vittozzi e Wierer).

Dalle 16 partono i quarti dell’inseguimento a squadre nel pattinaggio di velocità maschile, seguiti alle 17:03 dalla gara dei 500 metri femminili con Serena Pergher e Maybritt Vigl. Alle 18 debutta la prova a squadre miste di skeleton.

In serata spazio al salto con gli sci femminile dal trampolino lungo (dalle 18:45), con Ambrosi, Malsiner, Sieff e Zanitzer. Alle 19:05 torna il curling maschile contro la Cechia.

Il programma prosegue con lo sci acrobatico big air maschile (qualificazioni dalle 19:30 con Miro Tabanelli) e il pattinaggio di figura, dove alle 19:45 scendono sul ghiaccio le coppie Conti-Macii e Ghilardi-Ambrosini. Il finale è ancora dedicato al big air con le ultime manche di qualificazione fino alle 21.

Le gare di Milano Cortina 2026 sono trasmesse in diretta sui canali Rai e in streaming su RaiPlay. Disponibili anche sulle piattaforme a pagamento come Eurosport, Discovery+, Dazn, Timvision e Prime Video Channels.