Milano Cortina, programma del 17 febbraio: azzurri in gara tra curling e pattinaggio

Italia in gara oggi a Milano Cortina, undicesima giornata olimpica con curling e pattinaggio protagonisti, tra sfide decisive e caccia alle medaglie. Gli azzurri scendono in pista con diversi team e atleti attesi.

Prosegue il calendario delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 con l’undicesima giornata di gare, in programma martedì 17 febbraio. Gli atleti italiani tornano protagonisti in diverse discipline, tra ghiaccio e neve, con l’obiettivo di conquistare nuovi piazzamenti importanti.

La giornata si apre alle 10 con la combinata nordica maschile, prova Individuale Gundersen dal trampolino lungo. In gara per l’Italia Samuel Costa, Aaron Kostner e Alessandro Pittin, impegnati nella fase del salto prima della prova sugli sci.

Nel pomeriggio spazio al curling femminile, con la sfida contro il Giappone alle 14:05. In campo Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli e Rebecca Mariani, chiamate a una prova solida nella fase round robin.

Alle 14:30 riflettori sul pattinaggio di velocità, con l’inseguimento a squadre maschile. L’Italia schiera Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello e Michele Malfatti per le semifinali. Nel pomeriggio sono previste anche le finali: alle 15:24 per le posizioni D-C e alle 16:22 per le medaglie B-A.

In serata torna il ghiaccio artistico con il programma corto del singolo femminile alle 18:45. A rappresentare l’Italia c’è Lara Naki Gutmann, impegnata nella prima parte della competizione.

Chiude il programma il curling maschile alle 19:05, con la sfida tra Italia e Stati Uniti. Sul ghiaccio Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini e Joel Retornaz.

Le gare sono trasmesse in diretta sui canali Rai e disponibili in streaming su RaiPlay. Copertura completa anche sulle piattaforme a pagamento come Eurosport e i servizi collegati, tra cui Discovery+, Dazn, Timvision, Hbo Max e Prime Video Channels.