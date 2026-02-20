Alcaraz sfida Rublev nella semifinale di Doha, orario e dove vederla

Carlos Alcaraz affronta Andrej Rublev nella semifinale di Doha per un posto in finale. Lo spagnolo parte avanti nei precedenti e arriva da tre vittorie convincenti nel torneo.

Carlos Alcaraz torna in campo oggi, venerdì 20 febbraio, per la semifinale dell’Atp 500 di Doha. Lo spagnolo se la vedrà con il russo Andrej Rublev nel penultimo atto del torneo qatariota.

Il numero uno iberico ha costruito il suo percorso superando Arthur Rinderknech al debutto, Valentin Royer agli ottavi e Karen Khachanov nei quarti, mostrando solidità e continuità nel gioco.

Il match tra Alcaraz e Rublev è fissato per le 17.30. I precedenti sorridono allo spagnolo, avanti 4-1 negli scontri diretti. L’ultimo confronto risale al Masters 1000 di Cincinnati, dove Alcaraz si è imposto in tre set.

La sfida sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, che trasmette in esclusiva l’intero torneo. Disponibile anche la visione in streaming tramite Sky Go e NOW.