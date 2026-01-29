Alcaraz Zverev semifinale Australian Open: orario, precedenti e dove vederla

Sfida di altissimo livello agli Australian Open: Alcaraz e Zverev si giocano l’accesso alla finale. Orario, precedenti e tutte le opzioni per seguire il match in diretta tv e streaming dall’Italia.

Notte di grande tennis a Melbourne. Carlos Alcaraz torna in campo per la semifinale degli Australian Open 2026 contro Alexander Zverev, in un confronto che vale un posto in finale. Lo spagnolo, attuale numero uno del mondo, arriva all’appuntamento dopo aver eliminato ai quarti il beniamino di casa De Minaur.

Il risultato ottenuto fin qui rappresenta già un passo avanti rispetto alla scorsa edizione dello Slam australiano, quando il suo cammino si era fermato ai quarti di finale. Dall’altra parte della rete ci sarà Alexander Zverev, numero tre del ranking Atp, uno degli avversari più continui e solidi del circuito.

Il match è in calendario venerdì 30 gennaio, non prima delle 4.30 ora italiana. Si tratta del penultimo atto del torneo maschile, nella stessa giornata in cui è prevista anche l’altra semifinale del tabellone.

Tra i due il bilancio è in perfetto equilibrio: 12 sfide complessive e sei vittorie per parte. L’ultimo confronto diretto risale alla semifinale del Masters 1000 di Cincinnati, dove Alcaraz ha chiuso la partita in due set.

La semifinale sarà trasmessa in diretta tv sui canali Eurosport, visibili anche su smart tv. Il torneo è disponibile inoltre in streaming su diverse piattaforme, tra cui Dazn, TimVision, Prime Video Channels, Discovery+ e HBO Max.