Cindy Crawford, matrimoni e vita privata tra Richard Gere e Rande Gerber

Dagli esordi da supermodella al matrimonio con Richard Gere fino alla lunga relazione con Rande Gerber, la vita privata di Cindy Crawford attraversa decenni di fama e cambiamenti.

Negli anni Ottanta e Novanta Cindy Crawford è stata uno dei volti più riconoscibili al mondo. Prima ancora di diventare una star globale, aveva mosso i primi passi nella moda quasi per caso, salvo poi affermarsi come una delle top model più richieste della sua generazione.

All’inizio degli anni Novanta la sua vita privata finisce sotto i riflettori grazie alla relazione con l’attore Richard Gere, reduce dal successo di “Pretty Woman”. I due si frequentano per alcuni anni e si sposano nel 1991: lei ha 25 anni, lui 41. Una coppia molto esposta mediaticamente, seguita con attenzione da pubblico e stampa.

Col tempo emergono però differenze importanti, tra cui il divario d’età di circa 17 anni. La stessa Crawford, ripensando a quel periodo, ha raccontato di aver conservato un buon ricordo del rapporto, pur riconoscendo che proprio quella distanza generazionale ha inciso sulla fine del matrimonio.

Dopo la separazione, la modella intraprende una nuova relazione con Rande Gerber, imprenditore nel settore della nightlife e delle bevande. I due si sposano e costruiscono una famiglia: nel 1999 nasce il primo figlio, Presley Walker.

Pochi anni dopo arriva anche Kaia Gerber, oggi affermata modella e volto noto nel mondo della moda. Sia lei sia il fratello hanno seguito le orme della madre, entrando nel settore con percorsi differenti ma mantenendo una forte visibilità pubblica.

Nonostante alcune voci ricorrenti, il matrimonio tra Crawford e Gerber non è mai stato messo in discussione ufficialmente. La coppia è insieme da oltre venticinque anni, con i figli ormai adulti e inseriti nel mondo dello spettacolo e della moda.