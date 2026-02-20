Maltempo in Italia allerta arancione in Calabria e gialla in cinque regioni

Una nuova perturbazione atlantica investe l’Italia e provoca maltempo diffuso soprattutto al Sud con piogge intense, vento forte e mare agitato. La Protezione civile segnala criticità e attiva l’allerta in diverse regioni.

Una perturbazione di origine atlantica attraversa la penisola e porta un nuovo peggioramento, con effetti più marcati sulle regioni meridionali. Piogge diffuse e raffiche intense stanno interessando soprattutto le aree tirreniche del Sud, mentre i mari risultano molto mossi.

Per la giornata di oggi, venerdì 20 febbraio, la Protezione civile ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse. Allerta arancione sui settori tirrenici della Calabria, dove sono attese le situazioni più critiche, mentre il livello giallo riguarda Friuli Venezia Giulia, Umbria, Basilicata, Sicilia, l’intera Campania e le restanti zone calabresi.

I fenomeni previsti includono precipitazioni persistenti e un deciso rinforzo dei venti occidentali, che sulla Sicilia e sulla Calabria potranno raggiungere intensità di burrasca, in particolare nelle aree montuose e lungo le coste più esposte.

Il quadro meteo comporta possibili disagi sul piano idrogeologico e idraulico, con attenzione rivolta soprattutto alle zone già fragili. Le mareggiate interesseranno diversi tratti costieri, rendendo difficili le condizioni lungo i litorali.

Secondo le previsioni, questo impulso perturbato dovrebbe essere l’ultimo di una serie. Dopo il passaggio del fronte, è atteso un miglioramento con condizioni più stabili e un periodo di tregua di alcuni giorni su gran parte del Paese.