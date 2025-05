Maltempo in Italia: allerta arancione in Sicilia e gialla in cinque regioni

Maltempo in Italia: allerta arancione in Sicilia e gialla in cinque regioni

Giovedì 15 maggio, l’Italia è interessata da un’ondata di maltempo con piogge, temporali e venti forti da Nord a Sud. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse per l’intera penisola. Allerta arancione in Sicilia, gialla in altre cinque regioni La situazione più critica riguarda la Sicilia, dove è stata diramata un’allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali. Allerta gialla invece in Calabria, Basilicata, Molise, Puglia e nella maggior parte dell’Emilia-Romagna. Un vortice di bassa pressione vicino alle coste tunisine sta alimentando l’instabilità su tutto il Sud Italia, con temporali anche intensi su Sicilia e Calabria. Contemporaneamente, una saccatura proveniente da nord-est intensifica la ventilazione settentrionale sulle regioni del Nord. Temporali intensi e forti raffiche di vento in arrivo L’avviso della Protezione Civile segnala, dal primo mattino, precipitazioni sparse e diffuse a carattere temporalesco sulla Sicilia, in estensione alla Calabria e alla Puglia, con particolare attenzione ai settori meridionali. Nel corso del pomeriggio-sera, i fenomeni si sposteranno verso il Nord con piogge e temporali sulla Lombardia, in particolare nei settori meridionali, oltre che su Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate locali e raffiche di vento. In serata sono previsti venti settentrionali forti con raffiche di burrasca, soprattutto su Lombardia ed Emilia-Romagna.

