Sinner fuori a Doha contro Mensik, sconfitta in tre set e rincorsa al ranking complicata

Jannik Sinner perde a Doha contro Jakub Mensik per un calo fisico e di precisione nei momenti chiave. Il ko nei quarti pesa anche sulla classifica ATP e rallenta la rincorsa al primo posto.

Jannik Sinner si ferma nei quarti di finale del torneo ATP di Doha, battuto da Jakub Mensik in tre set (6-7, 6-2, 3-6). L’azzurro, numero due del mondo, non trova continuità e paga una prestazione discontinua, soprattutto nei passaggi decisivi del match.

Fin dall’inizio si nota un Sinner meno brillante del solito. Nel primo set fatica a tenere il ritmo imposto dal ceco, spreca quattro occasioni di break e finisce per cedere al tie-break, terreno in cui di solito è molto solido. Mensik gioca con coraggio e tiene sempre in mano lo scambio.

Leggi anche: Sinner sfida Mensik a Doha, orario e dove vedere il quarto di finale Jannik Sinner torna in campo a Doha contro Jakub Mensik nei quarti del torneo ATP 500, dopo due vittorie nette contro Machac e Popyrin.

Nel secondo parziale arriva la reazione. Sinner alza la velocità dei colpi e migliora al servizio, passando dal 59% al 69% di prime in campo. Il set scorre veloce e si chiude 6-2, con l’azzurro più incisivo e sicuro.

La partita si decide nel terzo set, dove Mensik torna a spingere. Il ceco alza drasticamente la percentuale di prime, arrivando al 73%, e riprende il controllo degli scambi. Sinner salva due palle break ma perde lucidità nei momenti chiave, sbaglia diverse variazioni e fatica anche nelle palle corte. Calano anche i punti vinti in risposta, solo il 23% contro il 57% del set precedente.

La sconfitta pesa anche sulla classifica. Carlos Alcaraz resta saldamente in testa con 13250 punti, mentre Sinner rimane a quota 10400. A Doha l’azzurro puntava al massimo bottino da 500 punti, ma l’uscita ai quarti ne porta solo 100, rendendo più difficile accorciare le distanze.

Il calendario offre comunque margini di recupero. Nei prossimi mesi Sinner non avrà punti da difendere fino agli Internazionali di Roma e potrà provare a guadagnare terreno nei tornei americani: Indian Wells dal 4 marzo, Miami dal 18 marzo, poi Madrid dal 22 aprile e Roma dal 6 maggio, dove dovrà difendere 650 punti.