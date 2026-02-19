Sanremo, Carlo Conti lascia dopo cinque edizioni e apre al cambio di guida

Carlo Conti annuncia che Sanremo 2026 sarà il suo ultimo festival dopo cinque edizioni, scelta legata alla volontà di lasciare spazio a nuovi volti. Tra i possibili successori prende quota il nome di Stefano De Martino.

Carlo Conti ha deciso di chiudere la sua esperienza al Festival di Sanremo. Lo ha detto durante una trasmissione radiofonica, spiegando che dopo cinque conduzioni è arrivato il momento di fermarsi e lasciare spazio ad altri. Per lui il ricambio è una risorsa, capace di portare idee fresche e nuove energie.

Nei corridoi della Rai circola già un nome per il futuro. Tra le ipotesi più insistenti c’è quella di Stefano De Martino, che potrebbe raccogliere il testimone sul palco dell’Ariston. Conti resterebbe eventualmente coinvolto solo come direttore artistico.

Leggi anche: Sanremo 2025 - Carlo Conti: I brani sono al centro - inviti ad artisti solo dopo l'ascolto

Il conduttore ribadisce che al centro della manifestazione deve restare la musica. Tutto il resto, dalle polemiche al clamore mediatico, secondo lui si dissolve quando partono le canzoni. L’obiettivo è che i brani del Festival continuino a vivere anche dopo, entrando nelle playlist e nelle abitudini quotidiane del pubblico.

Per questa edizione è prevista una scaletta ricca e varia. Accanto alle ballate sentimentali trovano spazio rock, influenze latine, country e rap. Un mix di generi che Conti considera più ampio rispetto al passato e che punta a intercettare gusti diversi.

Grande attenzione anche ai tempi televisivi. Conti, che arriva dal mondo della radio, insiste sull’importanza del ritmo. Il suo ruolo, spiega, è quello di guidare lo spettacolo come un regista in scena, evitando cali e mantenendo alta l’attenzione.

Le serate saranno lunghe. Nelle puntate con tutti i 30 brani in gara si andrà oltre l’una di notte, senza dimenticare il Dopofestival. Nonostante gli orari, Conti racconta di riuscire a riposare senza difficoltà, approfittando di qualche ora di sonno continuato tra una giornata e l’altra.

Durante la settimana sanremese sarà presente anche il figlio Matteo. Più che interessato ai cantanti, il ragazzo sembra apprezzare soprattutto la pausa dalla scuola e ha già fatto sapere al padre di non voler conoscere gli artisti in gara.