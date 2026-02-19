Tentato rapimento a Vinci, madre denuncia episodio vicino al parco giochi di Sovigliana

Una madre denuncia un tentato rapimento a Vinci mentre accompagnava la figlia al parco giochi, raccontando di un uomo anziano che avrebbe cercato di portarla via e si sarebbe poi allontanato dopo le sue urla.

Momenti di paura a Vinci, in provincia di Firenze, dove una donna ha segnalato un presunto tentato rapimento avvenuto all’ingresso di uno spazio giochi nella frazione di Sovigliana. Il fatto sarebbe accaduto nella mattinata di giovedì 19 febbraio 2026, mentre la madre stava accompagnando la figlia.

Secondo il racconto diffuso dalla donna, un uomo di circa 70 anni si sarebbe avvicinato durante il tragitto, tentando di afferrare la bambina. La madre avrebbe reagito immediatamente, urlando e mettendo in fuga l’uomo, che si sarebbe poi allontanato scusandosi.

La vicenda è stata resa pubblica dalla stessa donna attraverso i social network, dove il racconto è circolato rapidamente tra gruppi Facebook e chat WhatsApp locali, alimentando preoccupazione tra i residenti della zona.

Sull’episodio sono stati avviati accertamenti da parte dei carabinieri, che stanno raccogliendo elementi per verificare quanto accaduto e chiarire i contorni della segnalazione.

Il sindaco di Vinci, Daniele Vanni, ha riferito di essere in contatto con le forze dell’ordine e ha chiesto un rafforzamento dei controlli sul territorio, anche alla luce di recenti episodi di cronaca avvenuti in altre città italiane.