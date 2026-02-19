Tentato rapimento a Scandicci, madre reagisce e mette in fuga l'uomo

A Scandicci un uomo tenta di portare via un bimbo di 5 anni dalla pista di pattinaggio, ma la madre reagisce e lo mette in fuga dopo una colluttazione. È il terzo episodio segnalato in pochi giorni in Italia.

Paura nel pomeriggio di lunedì 16 febbraio a Scandicci, in provincia di Firenze. Un uomo avrebbe provato a portare via un bambino di 5 anni mentre si trovava con la madre alla pista di pattinaggio. La donna ha raccontato di essersi accorta subito di quanto stava accadendo e di essere intervenuta senza esitazioni.

Ne è nata una breve ma concitata colluttazione. La madre ha iniziato a urlare attirando l’attenzione delle persone presenti. A quel punto l’uomo avrebbe mollato la presa e si sarebbe allontanato rapidamente, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

La segnalazione è stata raccolta dai carabinieri, che hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica. Gli investigatori stanno analizzando anche le telecamere della zona, anche se al momento non risultano immagini utili a identificare il responsabile.

Secondo quanto riferito nella denuncia, l’aggressore sarebbe uno straniero. L’episodio arriva a pochi giorni da altri due casi simili segnalati a Bergamo e a Caivano, dove altri uomini avrebbero tentato di avvicinare e portare via bambini in presenza dei genitori.