Kenya, 14enne uccisa da una leonessa vicino al Parco nazionale di Nairobi

Una ragazza di 14 anni è stata uccisa da una leonessa in un ranch al confine sud del Parco nazionale di Nairobi, secondo il Kenya Wildlife Service. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’attacco, come riportato dal quotidiano The Star. Nella stessa giornata, un uomo di 54 anni è morto dopo essere stato assalito da un elefante nella contea di Nyeri. Il KWS ha espresso cordoglio alle famiglie e annunciato l’intervento immediato di squadre di emergenza nelle due aree per ridurre il rischio di nuovi episodi. Diverse organizzazioni civili e ambientaliste hanno chiesto misure più incisive per prevenire questi attacchi, tra cui il rafforzamento delle recinzioni, l’uso di sistemi di allerta e iniziative di sensibilizzazione nelle comunità locali.

