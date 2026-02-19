WWE 2K26, La mia ASCESA con Paul Heyman tra scelte decisive e ritorni difficili

Paul Heyman guida la nuova modalità La mia ASCESA di WWE 2K26, dove il ritorno di The Archetype viene rovinato da una sconfitta iniziale contro i campioni gestiti da lui, costringendo i giocatori a ricostruire la propria carriera.

2K ha mostrato nuovi dettagli su WWE 2K26 attraverso un Ringside Report narrato da Paul Heyman, figura centrale anche nella modalità storia La mia ASCESA. Il giocatore veste i panni di The Archetype, una Superstar che rientra in WWE dopo due anni lontano dal ring.

Il ritorno però non va come previsto. Dopo il debutto, arriva subito una sconfitta netta contro uno dei protetti di Heyman, Bron Breakker o Jordynne Grace. Da quel momento inizia un percorso in salita, fatto di decisioni che cambiano direzione alla carriera.

La modalità permette di scegliere tra Divisione Maschile e Femminile e porta a definire il carattere del personaggio. Si può puntare su una risalita pulita oppure scegliere scorciatoie e comportamenti scorretti per tornare rapidamente ai vertici.

Il cammino attraversa diverse tappe della WWE, tra cui il ritorno al Performance Center, un possibile passaggio in NXT con il supporto di Adam Pearce e un match cruciale a WrestleMania. Ogni rivalità e ogni scelta influenzano la reputazione di The Archetype.

Progredendo nella storia si sbloccano contenuti aggiuntivi, tra cui versioni alternative di Superstar come CM Punk dell’epoca indie, il “Burnt” Fiend e personaggi originali legati alla modalità, oltre a equipaggiamenti già visti nei capitoli precedenti.

La narrazione si sviluppa con scene cinematiche e momenti giocati, accompagnati dai consigli di Paul Heyman. Le diverse diramazioni rendono ogni partita diversa, con esiti che dipendono dalle scelte fatte lungo il percorso.

Sono quattro le edizioni disponibili in preordine. Le versioni King of Kings, Attitude Era e Monday Night War arriveranno il 6 marzo 2026, mentre l’edizione Standard sarà disponibile dal 13 marzo.