Alexa porta i Jalisse a Sanremo con comandi vocali e contenuti esclusivi
I Jalisse tornano protagonisti a Sanremo grazie ad Alexa che li porta nelle case con comandi vocali e contenuti dedicati, trasformando le storiche esclusioni dal Festival in un’esperienza ironica e interattiva.
I Jalisse trovano spazio a Sanremo in una forma diversa dal solito palco. A portarli nelle case degli italiani è Alexa, che li rende protagonisti con una serie di contenuti pensati per chi segue il Festival anche dal divano.
Tra le novità c’è un’intervista inedita guidata proprio dall’assistente vocale. Basta dire “Alexa, mi mancano i Jalisse” per ascoltare uno scambio diretto con il duo, che ripercorre le tante esclusioni accumulate negli anni, la vittoria che li ha resi celebri e il legame mai interrotto con la manifestazione.
Leggi anche: Daymare:1994 Sandcastle al Future Games Show Summer Showcase 2023 con contenuti esclusivi
Non mancano risposte ironiche legate alla loro assenza dal palco. Con comandi come “Alexa, porta i Jalisse a Sanremo” o “Alexa, i Jalisse partecipano a Sanremo?”, arrivano battute diverse ogni volta, seguite dai commenti degli stessi artisti, che giocano con leggerezza sulla loro storia.
Durante la settimana del Festival, i Jalisse compaiono anche nelle interazioni quotidiane. Dal 24 febbraio, chiedendo “Alexa, buongiorno” o “Alexa, come stai?”, la risposta viene interrotta da incursioni improvvise del duo, con interventi scherzosi che ribaltano il dialogo.
Parallelamente, tornano le funzioni dedicate alla kermesse. Con “Alexa, dimmi le pagelle di Sanremo” si possono ascoltare i voti aggiornati dopo ogni esibizione, mentre chi preferisce un giudizio mirato può chiedere il punteggio di un singolo artista.
Spazio anche ai pronostici: dal 20 febbraio, con “Alexa, chi vincerà Sanremo 2026?”, l’assistente indica i nomi che considera favoriti. Non manca la possibilità di chiedere opinioni sullo show, tra commenti e osservazioni sulle serate all’Ariston.
Con queste funzioni, Sanremo diventa un’esperienza da seguire in modo interattivo, tra voti, previsioni e interventi a sorpresa. I Jalisse, esclusi dal palco per anni, trovano così una presenza costante nelle case durante il Festival.