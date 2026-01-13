Hbo Max arriva in Italia su Prime Video: catalogo, piani e contenuti esclusivi

Hbo Max debutta in Italia attraverso Prime Video con un’offerta completa di cinema, serie e sport. L’accordo con Warner Bros. Discovery amplia il catalogo e introduce nuovi piani di abbonamento pensati per diversi tipi di pubblico.

Da oggi Hbo Max è ufficialmente disponibile in Italia grazie a un accordo pluriennale tra Prime Video e Warner Bros. Discovery. La piattaforma entra nel mercato italiano come canale aggiuntivo per gli abbonati Prime, estendendo il lancio anche a Germania e Austria.

L’intesa rafforza una collaborazione già attiva in diversi Paesi europei, tra cui Francia, Spagna, Paesi Bassi, Svezia e Belgio, con l’obiettivo di rendere i contenuti premium del gruppo Warner sempre più accessibili attraverso un’unica interfaccia.

Gli utenti Prime possono attivare Hbo Max scegliendo tra più soluzioni: Basic con pubblicità, Standard e Premium, oltre all’opzione aggiuntiva dedicata allo sport. Ogni piano è pensato per adattarsi a diverse esigenze di visione, qualità e numero di dispositivi.

Il catalogo include Hbo Originals, Max Originals, film Warner Bros. e produzioni dell’universo DC. Tra i titoli di lancio spiccano la nuova serie ambientata nel mondo de “Il Trono di Spade”, “A Knight of the Seven Kingdoms”, e il medical drama pluripremiato “The Pitt”.

Debutterà in streaming anche “Una battaglia dopo l’altra” di Paul Thomas Anderson, mentre i fan dei supereroi potranno seguire il nuovo “Superman”. In arrivo anche titoli horror come “Weapons” e “The Conjuring - Il rito finale”.

L’offerta si estende a grandi classici come i film di Harry Potter e a serie che hanno segnato un’epoca, tra cui “Friends” e “The Big Bang Theory”, mantenendo un equilibrio tra novità e contenuti evergreen.

Spazio anche alle produzioni europee e italiane. Dalla Germania arrivano “4 Blocks Zero” e l’heist drama “Banksters”. Dall’Italia sono disponibili serie e docuserie come “Melania Rea - oltre il caso”, “Portobello” di Marco Bellocchio, “Gina Lollobrigida: Diva Contesa” e “Saman - La verità nascosta”.

Nel 2026 entreranno in catalogo anche film come “Wunderschöner”, “Nonostante” con Valerio Mastandrea e “Squali”, esordio alla regia di Daniele Barbiero con Lorenzo Zurzolo e James Franco.

Con l’aggiunta del pacchetto sport, gli abbonati potranno seguire eventi come i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, oltre a tornei internazionali di tennis come Australian Open e Roland Garros.

I piani mensili partono da 5,99 euro per la versione Base con pubblicità. Lo Standard costa 11,99 euro, mentre il Premium arriva a 16,99 euro con visione in 4K Ultra HD e audio Dolby Atmos dove disponibile. L’opzione sport è attivabile a 3 euro al mese su qualsiasi piano.

L’arrivo in Italia consolida l’espansione internazionale di Hbo Max e rafforza il ruolo di Prime Video come piattaforma aggregatrice di contenuti premium destinati a un pubblico sempre più ampio.