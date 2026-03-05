Angelina Mango torna in concerto a Roma e Maria De Filippi applaude la sua ex allieva

Angelina Mango è tornata sul palco a Roma dopo circa un anno di pausa e tra il pubblico dell’Auditorium Conciliazione c’era anche Maria De Filippi. La conduttrice ha assistito allo spettacolo del tour teatrale che segna il ritorno live della cantante.

Il concerto segna una fase nuova per la cantante, che torna davanti al pubblico dopo circa un anno lontana dalle esibizioni. Il tour teatrale “Nina canta nei teatri” accompagna l’uscita di “caramé”, l’album pubblicato a sorpresa lo scorso ottobre, arrivato a un anno e mezzo dal precedente progetto discografico “poké melodrama”.

Lo spettacolo è costruito come un viaggio personale. Il palco riproduce una casa, un piccolo monolocale-studio pensato e progettato dalla stessa artista. Tra gli oggetti di scena compaiono elementi legati alla sua storia, dalla libreria a uno specchio vintage, fino a un letto a castello verde che richiama l’infanzia.

Proprio su quel letto la cantante interpreta “Edmund e Lucy”, brano dedicato al fratello Filippo Mango, batterista della band che la accompagna durante il tour. L’atmosfera dello show punta sulla vicinanza con il pubblico, quasi come se gli spettatori entrassero nella sua stanza mentre prende forma la musica.

La parte musicale mescola strumenti diversi e arrangiamenti rivisitati per il live. Alla band si affiancano contrabbasso, archi, fisarmonica e theremin, creando sonorità che alternano pop e influenze più ricercate. In scaletta trovano spazio i brani del nuovo album insieme ai successi più noti.

Tra questi c’è anche “La noia”, la canzone con cui Angelina Mango ha vinto il Festival di Sanremo, accanto a pezzi molto amati dal pubblico come “Che t’o dico a fa”.

Dopo l’appuntamento nella capitale, il tour prosegue in altre città italiane. Le prossime date sono previste a Catania il 7 marzo, Palermo il 9 marzo e Bari il 12 marzo, prima del gran finale con la doppia serata di Milano in programma il 27 e 28 marzo.