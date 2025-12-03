Angelina Mango torna nei teatri: annunciate le nuove date del tour Nina canta nei teatri

Angelina Mango è pronta a tornare sul palco. A poche settimane dall’uscita a sorpresa di “caramé”, pubblicato il 16 ottobre, la cantautrice annuncia il nuovo tour teatrale “Nina canta nei teatri”, al via il 2 marzo da Napoli.

Al momento sono dieci le città che ospiteranno il viaggio live dell’artista: Napoli, Roma, Catania, Palermo, Bari, Torino, Bologna, Fermo, Firenze e Milano. Un percorso nei principali teatri italiani che segna un passo importante nel suo ritorno alla scena musicale.

Il tour si presenta come un live essenziale, suonato, pensato per avvicinare il pubblico al cuore del processo creativo di Angelina. Un’esperienza senza filtri che richiama l’intimità dello studio, dove sono nate molte delle canzoni della sua carriera, con particolare attenzione alle tracce di “caramé”, che raccontano i suoi ultimi dodici mesi, tra pensieri, vita quotidiana e riflessioni personali.

Il ritorno di Angelina Mango era atteso da tempo dai fan. La cantautrice aveva infatti interrotto il tour nell’ottobre 2024 a causa di una laringite, poco dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2024 e la partecipazione all’Eurovision con “La noia”. La pausa, inizialmente momentanea, si era trasformata in uno stop più lungo per ritrovare equilibrio e tempo per sé.

Negli ultimi mesi anche la sua presenza sui social si era fatta più rarefatta e meno costruita. A gennaio aveva condiviso un selfie accompagnato da una lettera in cui raccontava la sua nuova consapevolezza: “In questo periodo in cui ‘esisto’ un po’ di meno pubblicamente mi sono accorta che esisto davvero, anche nella realtà. Sono viva, ed è una bella scoperta”.