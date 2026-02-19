Game of Thrones a teatro con The Mad King, il prequel debutta nel Regno Unito

Game of Thrones arriva a teatro con The Mad King perché la Royal Shakespeare Company porta in scena una nuova storia ambientata prima della serie. Debutto estivo a Stratford-upon-Avon, con trama inedita tra intrighi e potere.

L’universo di Game of Thrones esce dallo schermo e arriva sul palco. La Royal Shakespeare Company ha annunciato una nuova produzione teatrale realizzata insieme a Hbo, pronta a debuttare quest’estate a Stratford-upon-Avon, città natale di William Shakespeare.

Lo spettacolo, intitolato “The Mad King”, si colloca dieci anni prima degli eventi della saga televisiva e dei romanzi. Al centro c’è una vicenda originale costruita su materiali inediti firmati da George R. R. Martin, che ha seguito il progetto come autore e produttore esecutivo.

Leggi anche: Il Principe Harry mira a una propria corte nel Regno Unito mentre cresce la distanza con William

Martin ha accolto con entusiasmo l’adattamento, parlando della possibilità di vedere la sua storia prendere forma dal vivo. Ha richiamato anche il legame con Shakespeare, figura che ha influenzato il suo lavoro, soprattutto nella rappresentazione di guerre e conflitti portati sulla scena.

La drammaturgia è affidata a Duncan Macmillan, già noto per “People, Places, Things”, mentre la regia è di Dominic Cooke, destinato a guidare l’Almeida Theatre di Londra. La prima è prevista al Royal Shakespeare Theatre, con i biglietti disponibili a partire da aprile.

La storia ruota attorno a un grande torneo che riunisce le principali casate in un momento di apparente stabilità dopo un lungo inverno. Tra feste e banchetti, però, emergono tensioni nascoste: profezie, rivalità familiari e piani segreti contro il sovrano noto come Re Folle spingono il regno verso nuovi scontri.

Gli autori hanno descritto il racconto come vicino alle tragedie shakespeariane, con temi come ambizione, ribellione, follia e amori destinati a finire male. Elementi che richiamano le grandi opere storiche del teatro inglese.

La saga televisiva, andata in onda dal 2011 al 2019, ha conquistato il pubblico globale e raccolto 59 Emmy Awards. Ha reso popolari attori come Jason Momoa, Emilia Clarke e Kit Harington, pur chiudendosi con una stagione finale che ha diviso fan e critica.

Dopo la serie originale, il mondo di Westeros ha continuato ad espandersi con nuovi progetti. “House of the Dragon”, uscito nel 2022, ha ottenuto ascolti solidi ed è stato rinnovato, mentre “A Knight of the Seven Kingdoms” rappresenta l’ultima aggiunta al franchise.