Il Principe Harry mira a una propria corte nel Regno Unito mentre cresce la distanza con William

Nel caso in cui il governo britannico dovesse concedere la sicurezza ufficiale al principe Harry e alla sua famiglia a partire da gennaio, il duca di Sussex potrebbe non limitarsi a rientrare occasionalmente nel Regno Unito. Secondo nuove indiscrezioni, starebbe valutando una permanenza più lunga, con l’obiettivo di costruire una sorta di corte parallela in grado di affiancare – e potenzialmente competere con – quella del fratello William.

Il progetto autonomo a Londra

Come riportato da “ShuterScoop” di Rob Shuter, la questione della sicurezza rappresenterebbe solo il primo passo di un piano più ampio attraverso il quale Harry punterebbe ad ampliare la propria presenza e influenza nella capitale. Il secondogenito di re Carlo non vorrebbe essere considerato solo un visitatore, ma aspirerebbe a un ruolo operativo, indipendente e svincolato dalla struttura reale guidata dal principe di Galles.

Una fonte vicina alla vicenda sostiene che Harry “ha giocato a lungo termine. Vuole legittimità. Vuole operare nel Regno Unito alle sue condizioni – riunioni, beneficenza, impegni di alto livello – senza essere trattato come un ospite nel suo stesso Paese”. Un’altra fonte aggiunge che l’obiettivo non riguarda esclusivamente la sicurezza, bensì la costruzione di un “ecosistema reale separato”.

Una corte in competizione con quella di William

Ulteriori insider riferiscono che “William ha la sua corte e Harry vuole la sua. Non si tratta di un ritorno nella famiglia reale, ma di competere con loro”. Un’altra persona informata descrive la decisione sulla sicurezza come “il primo tassello del domino”: ottenuto quel riconoscimento, Harry potrebbe “espandere silenziosamente la propria influenza senza che nessuno se ne accorga, finché non sarà troppo tardi”.

Speculazioni a parte, un punto concreto riguarda la possibilità che, qualora dovesse essere garantita la sicurezza ai Sussex, re Carlo III possa rivedere nel nuovo anno i nipoti Archie e Lilibet, che non incontra dal Giubileo di Platino del 2022.