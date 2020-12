Morto per avvelenamento il creatore del videogioco Game of Thrones

Nel 2009, Lin Qi ha fondato Yoozoo, un'azienda cinese di videogiochi. Attraverso la sua attività, ha avuto un grande successo entrando nel mercato dei giochi per smartphone.

È uno dei creatori del videogioco adattato dalla famosa serie "Il Trono di Spade", nonché il produttore di una serie Netflix chiamata "The Three Bodies Problem".

Giovedì scorso, Lin Qi è morta all'età di 39 anni per avvelenamento.



La vigilia di Natale che Lin Qi è stato ucciso. Era già stato ricoverato all'ospedale di Shanghai una settimana prima della sua morte, perché aveva sintomi che potevano essere correlati a un potenziale avvelenamento. In effetti, l'imprenditore sarebbe stato avvelenato bevendo un tè invecchiato, una bevanda cinese fermentata.





Un miliardario avvelenato

Lin Qi era un ricco imprenditore con una fortuna stimata in oltre un miliardo di euro. Secondo una classifica dei media, era uno degli uomini più ricchi del suo paese. Un aspetto finanziario che ha indubbiamente suscitato invidia.Sebbene l'identità dell'assassino non sia ancora ufficialmente nota, la polizia di Shanghai sospetta di Xu Yao, uno dei colleghi di Lin Qi, che era il direttore della produzione cinematografica di Yoozoo. Secondo la polizia, si è verificato un disaccordo professionale tra i due colleghi quando Lin Qi ha deciso di abbassare lo stipendio del suo compagno di squadra.Per vendicarsi, quest'ultimo avrebbe diluito della droga nella bevanda del suo capo per avvelenarlo.

Vedi anche : mortoavvelenamentocreatorevideogiocogamethrones