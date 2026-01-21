Gene Hackman, in vendita la casa di Santa Fe da oltre 6 milioni di dollari

La storica dimora di Gene Hackman a Santa Fe è finita sul mercato per oltre sei milioni di dollari: una proprietà iconica, segnata dalla vita privata dell’attore e da un progetto architettonico costruito su misura.

La residenza di Gene Hackman a Santa Fe, nel New Mexico, è stata messa ufficialmente in vendita per 6,25 milioni di dollari. L’attore premio Oscar e la moglie Betsy Arakawa vi hanno abitato per molti anni, fino alla loro scomparsa avvenuta il 26 febbraio 2025.

Hackman, 95 anni, era affetto da Alzheimer, mentre Arakawa, 65 anni, è morta per una sindrome polmonare legata all’hantavirus. Dopo i decessi, la casa è stata completamente svuotata e riallestita in vista dell’immissione sul mercato.

Il complesso, esteso su circa 1.200 metri quadrati, sorge su una collina circondata da pini e ginepri, all’interno dell’area residenziale protetta di Santa Fe Summit. La proprietà comprende una villa principale, una dependance per gli ospiti e uno studio separato.

L’immobile, oggi affidato alla vendita tramite Sotheby’s International Realty su decisione degli eredi, fu acquistato dall’attore negli anni Novanta. All’epoca si trattava di un edificio degli anni Cinquanta in condizioni precarie, trasformato poi attraverso una profonda ristrutturazione.

Hackman si affidò all’architetto Stephen Samuelson e allo Studio Arquitectura, chiedendo ambienti ampi, continui e luminosi. Le pareti vennero abbattute per creare una grande sala centrale, con soffitti alti e spazi concepiti come un’unica area fluida.

L’attore rifiutò uno stile minimalista, preferendo superfici materiche, intonaci lavorati e finiture capaci di evocare un’atmosfera senza tempo. Appassionato di pittura, partecipò anche alla scelta delle cromie, mescolando personalmente i colori insieme agli artigiani.

La residenza principale è circondata da vetrate a tutta altezza con vista sulle montagne Jemez e fino al Colorado. All’interno si trovano saloni, sale da pranzo, una grande cucina, biblioteca, ufficio e una suite padronale con ambienti annessi.

Il livello inferiore ospita una palestra, una sala giochi e una sala cinema. All’esterno completano la proprietà una piscina e un’area verde con putting green, progettata per simulare un campo da golf.

La dependance è dotata di tre camere da letto, cucina e soggiorno indipendenti. Lo studio, utilizzato da Hackman come spazio creativo per la pittura, può essere riconvertito in ambiente abitativo o professionale.

La vendita della casa segue l’asta in tre sessioni della collezione personale dell’attore, conclusa nel 2025 con un incasso complessivo di circa 3 milioni di dollari tra opere d’arte, cimeli cinematografici e premi.

Secondo i broker incaricati, la recente storia dell’immobile potrebbe incidere sulle scelte di alcuni acquirenti, motivo per cui il prezzo non include alcun sovrapprezzo legato alla notorietà del proprietario. Le visite sono riservate esclusivamente a compratori con comprovata capacità finanziaria.

Gli agenti sottolineano che la valutazione si basa soprattutto sul valore architettonico, sul contesto naturale e sulla qualità degli spazi, lasciando al potenziale acquirente ogni considerazione legata al passato della residenza.