Danika Mason ubriaca in diretta a Milano Cortina e le scuse in tv

Danika Mason appare in diretta dai Giochi di Milano Cortina in stato alterato dopo aver bevuto prima del collegamento. La giornalista australiana si scusa il giorno dopo e spiega le cause legate a freddo e digiuno.

Un collegamento dai Giochi invernali di Milano Cortina si è trasformato in un caso internazionale. La giornalista australiana Danika Mason, inviata di Channel 9 per il programma Today, è apparsa in video con evidente difficoltà a parlare e a mantenere lucidità.

Durante l’intervento, la reporter ha alternato frasi sconnesse e riferimenti fuori tema. Tra le dichiarazioni, anche commenti sul prezzo del caffè e citazioni senza legame con l’evento sportivo, mentre lo sguardo appariva perso e la voce impastata.

Le immagini hanno iniziato a circolare rapidamente sui social, dove si sono moltiplicate reazioni opposte. Alcuni utenti hanno criticato la scena definendola poco professionale, altri hanno invece mostrato comprensione per l’episodio.

Il giorno successivo Mason è tornata in onda per chiarire l’accaduto. Ha ammesso di aver bevuto prima della diretta e di aver sottovalutato gli effetti dell’alcol. Ha spiegato che il freddo e il fatto di non aver mangiato hanno contribuito a peggiorare la situazione.

Nel suo intervento, la giornalista si è assunta ogni responsabilità, definendo l’episodio lontano dai propri standard professionali. A intervenire è stato anche il primo ministro australiano Anthony Albanese, che ha invitato a ridimensionare il caso, ricordando anche la possibile incidenza di stanchezza e jet lag.