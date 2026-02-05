Milano Cortina 2026, gare di oggi: programma, orari e diretta tv

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 entrano nel vivo con una giornata ricca di gare. Giovedì 5 febbraio spazio a hockey, curling, sci alpino, slittino e snowboard, con l’Italia protagonista in più discipline.

La seconda giornata delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 segna l’avvio ufficiale dell’hockey sul ghiaccio, con le prime partite in programma all’Arena Santa Giulia di Milano. Dopo il debutto del curling e le sessioni di prova di sci alpino e slittino, il calendario di oggi propone un palinsesto fitto dall’alba alla sera.

Si parte alle 10:05 con il curling doppio misto, impegnato nella seconda sessione della fase a gironi. In campo Gran Bretagna ed Estonia, Cechia contro Svezia, Norvegia-Stati Uniti e Corea del Sud opposta all’Italia, chiamata subito a un test significativo.

Alle 11:30 riflettori puntati sulle piste di sci alpino, con la prima prova cronometrata della discesa femminile e, in contemporanea, la seconda prova maschile. Sempre in tarda mattinata, alle 12:10, debutta l’hockey femminile del Gruppo B con la sfida tra Svezia e Germania.

Nel primo pomeriggio spazio allo slittino singolo maschile, che dalle 14:30 affronta la terza prova cronometrata seguita dalla quarta. Poco dopo, alle 14:35, il curling torna protagonista con la terza sessione: Stati Uniti-Svizzera e Norvegia-Canada. Alle 14:40 tocca invece all’Italia dell’hockey femminile, impegnata contro la Francia nel Gruppo B.

Il programma prosegue alle 16:40 con Stati Uniti-Cechia, match valido per il Gruppo A dell’hockey femminile. Alle 17:00 doppio appuntamento: primo allenamento ufficiale sul trampolino piccolo per il salto con gli sci femminile e avvio delle prove cronometrate dello slittino singolo femminile.

La fascia serale si apre alle 19:05 con la quarta sessione di curling doppio misto, che vede in campo Canada-Italia, Svizzera-Corea del Sud, Estonia-Svezia e Cechia-Gran Bretagna. Dalle 19:30 il big air maschile di snowboard entra nel vivo con le qualificazioni, articolate in tre manche fino alle 21:00.

Alle 20:00 è in programma il primo allenamento ufficiale del salto con gli sci maschile dal trampolino piccolo. A chiudere la giornata, alle 21:10, la sfida di hockey femminile del Gruppo A tra Finlandia e Canada.

Le gare di oggi sono trasmesse in diretta tv su Rai Sport HD in diverse finestre orarie, con copertura completa in streaming su Rai Play. Disponibili anche le dirette su Eurosport 1 e 2 e sulle piattaforme on demand abilitate.