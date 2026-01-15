Studenti bevono acqua in bottiglia e si sentono male a Casamicciola Terme: verifiche sul lotto

Malori improvvisi dopo aver bevuto acqua in bottiglia acquistata a scuola: quattro studenti di Casamicciola Terme (Ischia) finiscono in ospedale. Avviate analisi sul lotto e accertamenti tossicologici per chiarire l’origine dell’episodio.

Il consumo di acqua minerale in bottiglia, regolarmente sigillata e acquistata all’interno di un istituto superiore, ha preceduto i malori che hanno colpito quattro studenti. I ragazzi hanno manifestato sintomi improvvisi, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

Tutti sono stati trasferiti all’ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno per controlli clinici. Tre studenti sono stati ricoverati nel reparto di Osservazione Breve Intensiva, dove sono rimasti monitorati per 24 ore secondo i protocolli previsti nei casi di possibile sospetta intossicazione.

La quarta studentessa, che avrebbe solo assaggiato l’acqua senza berla in modo significativo, è stata trattenuta in via precauzionale. Le condizioni dei giovani sono risultate stabili e non sono emerse complicazioni tali da destare particolare allarme.

Le bottiglie coinvolte sono state poste sotto sequestro e inviate ai laboratori per analisi approfondite. Gli accertamenti tossicologici dovranno stabilire l’origine dei sintomi e chiarire se l’episodio sia riconducibile a un singolo lotto o a un problema più esteso legato al prodotto.