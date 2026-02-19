Macron attacca Meloni sulle dichiarazioni sull'omicidio di Lione

Emmanuel Macron critica Giorgia Meloni per le parole sull’omicidio di Quentin Deranque, avvenuto a Lione dopo un’aggressione politica. Il presidente francese invita la premier italiana a non intervenire su fatti interni ad altri Paesi.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha risposto alle parole di Giorgia Meloni dopo l’uccisione dell’attivista Quentin Deranque, avvenuta a Lione. Intervenendo durante una visita ufficiale in India, il capo dell’Eliseo ha invitato la premier italiana a non esprimersi su vicende che riguardano altri Stati.

Macron ha usato toni ironici ma netti, affermando che ognuno dovrebbe occuparsi delle questioni interne al proprio Paese. Il riferimento diretto è arrivato dopo il commento pubblico di Meloni sull’episodio che ha scosso la città francese.

Leggi anche: Le dichiarazioni di Meloni su Draghi, la foto con Macron e Scholz e il confronto con il Pd

Nei giorni precedenti, la presidente del Consiglio aveva parlato sui social dell’omicidio di Quentin Deranque, definendolo un colpo che riguarda tutta l’Europa. Nel messaggio aveva anche indicato come responsabili gruppi legati all’estremismo di sinistra.

Il caso di Lione resta al centro del dibattito politico, mentre lo scambio di dichiarazioni tra Parigi e Roma aggiunge tensione sul piano diplomatico.