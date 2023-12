Le dichiarazioni di Meloni su Draghi, la foto con Macron e Scholz e il confronto con il Pd

Durante le comunicazioni in vista del Consiglio Ue, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha menzionato l'ex premier Mario Draghi, facendo riferimento alla foto che lo ritrae in viaggio verso Kiev con Macron e Scholz. Ha affermato: "Per alcuni la politica estera è stata farsi foto con Francia e Germania quando non si portava a casa niente". Meloni ha chiarito successivamente che il suo intento era criticare il Partito Democratico (Pd), non Draghi.

La dichiarazione è stata rilasciata in risposta alla dem Lia Quartapelle, che aveva lodato Meloni per il suo sostegno al governo Draghi durante l'invasione russa contro l'Ucraina due anni prima. Quartapelle aveva però sottolineato il cambiamento di posizione di Meloni, ora critica nei confronti del presidente Orban. La vicepresidente della commissione Esteri aveva invitato Meloni a scegliere tra l'Europa e Orban.

Meloni ha chiarito che il suo intento non era attaccare Draghi, ma il Pd, sottolineando che la fotografia con Macron e Scholz non rappresenta l'intero lavoro del presidente del Consiglio. Nel dibattito successivo a Montecitorio, Meloni ha affermato: "Non è la foto che determina il lavoro di Draghi. Lui non c'entra niente. Ho rispettato la sua fermezza di fronte alle difficoltà nella sua maggioranza".

La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha risposto alle dichiarazioni di Meloni, commentando: "Se l'attacco era al Pd, rispondo volentieri. È tornata indietro, si è resa conto che aveva sbagliato mira". Schlein ha sottolineato il ruolo del Pd nel garantire i fondi del Pnrr durante la pandemia, criticando Fratelli d'Italia per uno spreco di risorse.

