Sarzana, raffica di vento spinge una transenna su studenti davanti alla scuola

Anna Gallo | 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sarzana il vento forte ha sollevato una transenna di cantiere davanti alla scuola Poggi-Carducci e ha colpito alcuni studenti. Una bambina è stata portata in ospedale per controlli dopo essere stata inizialmente rimandata in classe.

Sarzana
Sarzana, raffica di vento spinge una transenna su studenti davanti alla scuola

Paura nella mattinata di giovedì in via San Bartolomeo, a Sarzana, dove una transenna metallica è stata spostata con violenza dal vento finendo addosso a chi stava passando lungo il marciapiede.

Tra le persone coinvolte ci sono tre alunni della scuola Poggi-Carducci. Una bambina, dopo essere entrata regolarmente in classe, è stata fatta uscire e affidata ai genitori per essere accompagnata al pronto soccorso per alcuni accertamenti. Le sue condizioni non risultano gravi.

Leggi anche: Maltempo in Italia: raffica di cicloni, pioggia e vento forte

Nell’episodio sono rimasti feriti in modo lieve anche altri due studenti e una donna che si trovava nella stessa zona al momento dell’impatto.

Secondo quanto ricostruito, una raffica improvvisa ha sollevato la transenna da cantiere, che si è abbattuta proprio mentre i ragazzi stavano raggiungendo la scuola durante l’orario di ingresso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i tecnici comunali, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare verifiche sul posizionamento delle strutture presenti nel cantiere.

Restano in corso accertamenti per capire se la segnaletica fosse stata fissata correttamente e se fossero state previste misure adeguate in caso di vento forte.