Sarzana, raffica di vento spinge una transenna su studenti davanti alla scuola

A Sarzana il vento forte ha sollevato una transenna di cantiere davanti alla scuola Poggi-Carducci e ha colpito alcuni studenti. Una bambina è stata portata in ospedale per controlli dopo essere stata inizialmente rimandata in classe.

Paura nella mattinata di giovedì in via San Bartolomeo, a Sarzana, dove una transenna metallica è stata spostata con violenza dal vento finendo addosso a chi stava passando lungo il marciapiede.

Tra le persone coinvolte ci sono tre alunni della scuola Poggi-Carducci. Una bambina, dopo essere entrata regolarmente in classe, è stata fatta uscire e affidata ai genitori per essere accompagnata al pronto soccorso per alcuni accertamenti. Le sue condizioni non risultano gravi.

Nell’episodio sono rimasti feriti in modo lieve anche altri due studenti e una donna che si trovava nella stessa zona al momento dell’impatto.

Secondo quanto ricostruito, una raffica improvvisa ha sollevato la transenna da cantiere, che si è abbattuta proprio mentre i ragazzi stavano raggiungendo la scuola durante l’orario di ingresso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i tecnici comunali, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare verifiche sul posizionamento delle strutture presenti nel cantiere.

Restano in corso accertamenti per capire se la segnaletica fosse stata fissata correttamente e se fossero state previste misure adeguate in caso di vento forte.