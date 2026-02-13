Tentato rapimento a Roma, finta baby sitter prova a portare via una bimba

Paura in una scuola dell’infanzia a Roma: una donna si presenta come baby sitter e prova a portare via una bambina. Il personale si accorge di anomalie e blocca tutto. Indagini in corso su come avesse la foto della piccola.

Una donna sconosciuta si è presentata all’uscita di una scuola dell’infanzia nel quartiere Monteverde, a Roma, dichiarando di essere incaricata di prendere una bambina di tre anni. Era mercoledì 11 febbraio, poco prima del termine delle lezioni, nel plesso comunale Oberdan di largo Ravizza.

La donna si muoveva tra ingresso e cortile con atteggiamento incerto. Per convincere il personale ha mostrato sul telefono la foto della piccola che sosteneva di dover accompagnare a casa. Proprio quel dettaglio ha fatto scattare l’allarme tra le insegnanti.

Le educatrici hanno chiesto un documento per verificare la delega al ritiro, procedura prevista in questi casi. La donna non ha fornito alcuna prova e ha finto di non comprendere l’italiano. A quel punto è stata attivata la procedura di sicurezza e una chiamata ha raggiunto le forze dell’ordine.

La volante è arrivata intorno alle 17.20, ma nel frattempo la donna si era già allontanata. È stata presentata una denuncia contro ignoti. Quando i genitori della bambina sono arrivati, hanno chiarito che non esiste alcuna baby sitter incaricata: la persona vista a scuola era del tutto estranea alla famiglia.

Resta il nodo più inquietante: la presenza della foto della bambina sul cellulare. Gli accertamenti puntano a capire come sia stata ottenuta, se scattata nei pressi della scuola o recuperata online. Secondo alcune segnalazioni raccolte nel quartiere, episodi simili sarebbero stati notati anche in altre strutture della zona.

Nelle ore successive l’episodio si è diffuso rapidamente tra i genitori, con messaggi e avvisi condivisi nelle chat scolastiche. Il municipio XII è stato informato e nelle scuole del territorio è stato chiesto di mantenere alta l’attenzione.