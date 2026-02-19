Verona, incendio in casa a Cerea, morte madre e figlia per intossicazione

Madre e figlia muoiono a Cerea dopo un incendio partito da un possibile cortocircuito. Le due donne, 98 e 73 anni, sono state trovate senza vita dai vigili del fuoco in stanze diverse della casa invasa dal fumo.

Tragedia in serata a Cerea, nel Veronese, dove un incendio ha devastato un’abitazione provocando la morte di due donne, madre e figlia di 98 e 73 anni. Le fiamme sono divampate all’interno della casa e il fumo ha rapidamente saturato gli ambienti.

I vigili del fuoco, arrivati intorno alle 20 dai distaccamenti di Legnago e Bovolone, hanno lavorato con diverse squadre e mezzi per contenere il rogo ed evitare che si estendesse alle abitazioni vicine. Dopo aver domato le fiamme, hanno iniziato le operazioni di bonifica e controllo dei locali.

Durante l’ispezione, i soccorritori hanno individuato i corpi delle due donne in stanze separate. Il personale del Suem 118 ha potuto solo accertarne il decesso, causato dall’inalazione dei fumi sprigionati dall’incendio.

Secondo le prime verifiche tecniche, all’origine del rogo ci sarebbe un cortocircuito. Gli accertamenti proseguono per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.