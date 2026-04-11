Milano, madre e figlia trovate morte in casa possibile suicidio con monossido

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A Milano una madre di 80 anni e la figlia di 52 sono state trovate morte in casa dopo una perdita d’acqua, probabilmente causata da una griglia che ha diffuso monossido. I corpi erano nella camera da letto.

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