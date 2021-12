Sesto San Giovanni : Madre e figlia trovate morte in casa

, rispettivamente di 71 e 48 anni, sono statesenza vita nel loro appartamento di, alle porte di Milano, dove vivevano in pratica autorecluse. La drammatica scoperta dopo la segnalazione di conoscenti che avevano tentato di chiamare le due donne per gli auguri di Natale. In un diario laha raccontato gli ultimi giorni di vita, a partire dalladella mamma (avvenuta una decina di giorni prima a seguito di una caduta), fino alla decisione di togliersi la vita.

Si è appreso che la donna di 71 anni aveva problemi di salute, in particolare camminava con difficoltà. Sul caso indaga la Procura di Monza e ordina l'autopsia per conoscere le cause della morte.

La figlia ha lasciato un diario con trascritti i suoi desideri e la storia degli ultimi giorni della sua vita, da quando la Madre è morta per una brutta caduta in casa, fino a quando la decisione di togliersi la vita è maturata una decina di giorni dopo. Una tragedia di solitudine dietro la morte delle due donne: i carabinieri hanno ritrovato il corpo della Madre disteso supino su alcune coperte sul pavimento della camera da letto e la figlia appesa alla maniglia della porta della cucina. Insieme ai due corpi senza vita, in condizioni indescrivibili, anche quelli dei loro cani.

Il diario ritrovato appare come una sorta di ultimo atto di un dramma familiare in cui la 48enne, oltre a raccontare i testamenti testamentari, ha raccontato, in forma di confessione, l'ultimo periodo della sua vita: dalla Madre, con problemi di salute che non le permettevano più di camminare e di cui si prendeva cura ogni giorno, dopo una grave caduta l'ha 'abbandonata', fino alla determinazione, presa dieci giorni dopo, di farla finita.

