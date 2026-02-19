Edoardo operato al cuore a tre giorni di vita, salvato dalla rete sanitaria toscana

Il piccolo Edoardo è stato operato al cuore a tre giorni dalla nascita per una grave malformazione, dopo un rapido trasferimento tra ospedali toscani. Oggi è a casa con la famiglia, dopo settimane di cure e monitoraggio continuo.

