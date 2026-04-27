Tumore al colon con metastasi operato a Bologna, Tom salvato dopo prognosi senza speranza

Tom Gunkel affronta un tumore al colon con metastasi e viene dichiarato incurabile nel Regno Unito ma trova una soluzione a Bologna dove un intervento complesso riduce la malattia e riapre la strada alle cure

Per i medici britannici non c’erano più opzioni: tumore al colon avanzato, metastasi diffuse al fegato e ai linfonodi, intervento considerato impossibile. Tom Gunkel, 44 anni, residente nello Yorkshire e padre di due figli, si è trovato davanti a una diagnosi senza via d’uscita.

Nonostante i pareri negativi ricevuti nel Regno Unito, ha deciso di cercare altre soluzioni all’estero. Dopo diversi tentativi, ha contattato l’IRCCS Policlinico Sant’Orsola di Bologna. Il caso è stato preso in carico dall’équipe guidata dal professor Matteo Cescon, specializzata in chirurgia epatobiliare e trapianti.

I medici italiani hanno analizzato la situazione clinica, giudicata estremamente complessa per l’estensione del tumore e il coinvolgimento dei linfonodi. Prima di ipotizzare un intervento, hanno consigliato un ciclo di terapia oncologica da eseguire in accordo con lo specialista inglese. La risposta alle cure è stata decisiva, con una riduzione significativa della massa tumorale.

Questo miglioramento ha reso possibile il passaggio in sala operatoria. Dopo l’autorizzazione del sistema sanitario britannico, che ha coperto i costi dell’intervento, Tom è stato operato a Bologna da un’équipe composta dallo stesso Cescon e dal professor Matteo Rottoli, responsabile della chirurgia del tratto alimentare.

L’operazione è stata lunga e particolarmente delicata. I chirurghi hanno rimosso la porzione sinistra del colon colpita dal tumore, i linfonodi interessati e circa il 70% del fegato. L’intervento ha permesso di eliminare la massa tumorale, aprendo una nuova prospettiva terapeutica.

Dopo un decorso post-operatorio senza complicazioni, Tom è rientrato nello Yorkshire per proseguire le terapie. Il paziente ha raccontato di essersi sentito seguito in ogni fase e ha espresso gratitudine per l’assistenza ricevuta, sottolineando la fiducia riposta nel team italiano.