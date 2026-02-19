Quinton Aaron si mostra dopo l'ictus spinale, primi segnali di recupero

Quinton Aaron è tornato a mostrarsi dopo il ricovero per un ictus spinale avvenuto il mese scorso, mentre prosegue la riabilitazione. L’attore appare sorridente accanto al fratello che non lo ha mai lasciato solo.

Quinton Aaron torna sotto i riflettori con una nuova immagine diffusa dopo il ricovero dello scorso mese per un ictus spinale. Lo scatto, realizzato la settimana scorsa, mostra l’attore sorridente mentre fa il segno della pace accanto al fratello minore Jarred.

Accanto a lui, Jarred non si è mai allontanato dal letto d’ospedale. Tra i due il legame resta solido, rafforzato anche dalle difficoltà affrontate nelle ultime settimane.

La diffusione della foto arriva dopo la decisione del giudice di concedere a Jarred un ordine restrittivo contro Margarita Aaron. La donna è accusata di essersi presentata come moglie di Quinton sia a lui che al personale sanitario.

Il provvedimento tutela Jarred e la sua famiglia, comprendendo anche l’attore. Quinton ha espresso il proprio sostegno al fratello, ringraziandolo per aver difeso lui e i suoi cari.

La versione di Margarita resta diversa. La donna sostiene di aver contratto con Quinton un matrimonio spirituale e nega qualsiasi comportamento scorretto, accusando Jarred di agire per rancori personali legati al passato.

Nel frattempo, le condizioni di Aaron migliorano. L’attore ha ripreso alcune attività quotidiane, tra cui esercizi di scrittura e giochi di logica, e ha recuperato sensibilità alle gambe. Un amico di famiglia ha inoltre avviato una raccolta fondi online per sostenere le spese immediate.