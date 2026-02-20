Quinton Aaron accusa la moglie spirituale di tentato omicidio, lei nega tutto

Quinton Aaron accusa Margarita di aver tentato di ucciderlo dopo un ictus spinale, ma lei respinge tutto e parla di problemi di salute preesistenti. La rottura tra i due si trasforma in uno scontro aperto.

La separazione tra Quinton Aaron e Margarita Aaron prende una piega sempre più tesa. L’attore noto per “The Blind Side” sostiene che la donna, da lui definita “moglie spirituale”, abbia cercato di ucciderlo. Un’accusa pesante, che Margarita respinge senza esitazioni.

Aaron racconta di aver scoperto che Margarita gli avrebbe nascosto un dettaglio rilevante: sarebbe ancora legalmente sposata con un altro uomo. Dopo questa rivelazione, l’attore ha deciso di interrompere ogni contatto, informando familiari, amici e anche il personale sanitario della sua volontà di non vederla né parlarle.

Convinto di essere stato in pericolo, Aaron arriva a sostenere che la donna fosse animata da intenti oscuri, arrivando a definirla addirittura legata a pratiche sataniche. Ha dichiarato pubblicamente di voler concentrare le proprie energie sulla guarigione, sulla fede e sul lavoro.

Ma Margarita nega ogni accusa. Dice di voler bene all’attore e di averlo sempre spronato a prendersi cura della propria salute. Ricorda inoltre che Aaron ha alle spalle una storia di problemi medici e che si erano conosciuti proprio in ospedale.

Secondo la donna, eventuali riferimenti a elementi spirituali negativi non la riguarderebbero, ma sarebbero collegati alla famiglia dell’attore. Quanto al matrimonio ancora in essere, sostiene che Aaron fosse al corrente della situazione, spiegando che il marito da cui è separata non avrebbe mai firmato i documenti per il divorzio.

Di recente Aaron è stato ricoverato dopo un ictus spinale. Durante la degenza, Margarita si sarebbe presentata come sua moglie al personale medico, parlando di un’unione “spirituale”. Nel frattempo, il fratello minore dell’attore, Jarred, ha ottenuto un ordine restrittivo contro di lei, una misura che Aaron afferma di sostenere pienamente.