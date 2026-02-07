Quinton Aaron migliora in ospedale dopo l'ictus spinale: attende il Super Bowl dal letto

L’attore Quinton Aaron resta ricoverato dopo un ictus spinale, ma le sue condizioni mostrano segnali di miglioramento. La famiglia parla di umore positivo e di una lenta ripresa, mentre resta aperta la disputa con una donna che si dice sua moglie.

Quinton Aaron è ancora ricoverato, ma il quadro clinico appare più incoraggiante rispetto ai giorni scorsi. L’attore, colpito da un ictus spinale, sta recuperando gradualmente e riesce a comunicare, seppur con difficoltà.

I familiari raccontano che Aaron è di buon umore, ride e segue la televisione. Trascorre il tempo guardando programmi sportivi e attende con entusiasmo il Super Bowl, che prevede di seguire direttamente dal letto d’ospedale.

Leggi anche Elisabetta Gregoraci - il messaggio dal letto dell'ospedale dopo il secondo ricovero

Per un periodo la situazione aveva destato forte preoccupazione, ma nelle ultime ore la famiglia parla di segnali positivi e di una fase di recupero più stabile, pur all’interno di un percorso ancora delicato.

Parallelamente resta aperta una vicenda personale. Una donna, Margarita, che in precedenza aveva dichiarato di essere la moglie dell’attore, non è più autorizzata a stare in ospedale accanto a lui.

Secondo quanto riferito dalla stessa Margarita, la decisione le sarebbe stata comunicata da un responsabile sanitario. La donna sostiene di temere che Aaron possa pensare a un abbandono, anche perché lei sarebbe in possesso del suo telefono cellulare.

In precedenza Margarita aveva parlato di un matrimonio “spirituale” con l’attore, precisando però di non avere alcuna procura sanitaria né di aver mai preso decisioni mediche per suo conto.