Shia LaBeouf, interventi della polizia prima della rottura con Mia Goth

La polizia è intervenuta più volte presso l’abitazione di Shia LaBeouf nell’area di Los Angeles nei mesi che hanno preceduto la fine della relazione con Mia Goth. Le segnalazioni parlano di episodi legati a disturbo della quiete pubblica e a un presunto caso di stalking.

In uno degli interventi, gli agenti avrebbero ricevuto una chiamata durante la quale si sentiva un uomo urlare e usare un linguaggio aggressivo. L’intervento è stato poi chiuso senza ulteriori sviluppi e senza la necessità di redigere un rapporto completo, anche se è stato confermato il coinvolgimento dei residenti.

Un altro episodio risale ad agosto 2025, quando una persona ha contattato le forze dell’ordine segnalando una conoscente ritenuta instabile. Secondo quanto riferito, la donna era convinta di essere sposata con l’attore e mostrava un comportamento ossessivo, arrivando a presentarsi nei pressi della sua abitazione.

La segnalazione sarebbe partita da qualcuno che seguiva questa persona sui social, notando contenuti sempre più insistenti su LaBeouf. Il timore era legato al fatto che la donna apparisse estremamente agitata e potenzialmente pericolosa.

Non è chiaro se l’attore fosse a conoscenza diretta della situazione, ma nei documenti compare l’indirizzo della sua casa. Gli episodi precedono di alcuni mesi la separazione da Mia Goth.

Più di recente, LaBeouf è stato arrestato a New Orleans dopo una rissa scoppiata in un bar, durante la quale avrebbe colpito un dipendente. Le accuse contestate sono due capi di aggressione semplice.

Dopo la fine della relazione, l’attore ha lasciato Los Angeles trasferendosi proprio a New Orleans, dove ha acquistato una casa nel quartiere Uptown per oltre un milione di dollari.