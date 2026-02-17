Shia LaBeouf arrestato a New Orleans, separato da Mia Goth da un anno

Shia LaBeouf è finito nei guai a New Orleans dopo una rissa e un arresto, e adesso si scopre che la separazione da Mia Goth risale a circa un anno fa, con l’attore trasferitosi nel Sud per stare vicino alla famiglia.

La vicenda personale e giudiziaria di Shia LaBeouf si intreccia con la fine del matrimonio con Mia Goth. I due, secondo fonti vicine alla coppia, non vivono più insieme da circa un anno, anche se la notizia è emersa solo ora.

Dopo la separazione, l’attore si è trasferito a New Orleans per restare vicino ai familiari. Proprio lì si è verificato l’episodio che lo ha riportato sotto i riflettori: una lite in un locale del French Quarter, degenerata in una rissa violenta.

Secondo le ricostruzioni, LaBeouf avrebbe avuto un alterco con un membro dello staff del bar, arrivando a colpirlo. La situazione è sfuggita di mano in pochi minuti, trasformandosi in uno scontro fisico in cui l’attore ha avuto la peggio prima dell’arrivo della polizia.

Trasportato in ospedale per le ferite riportate, è stato successivamente arrestato con l’accusa di due episodi di aggressione semplice. Un nuovo episodio che riaccende i dubbi sul suo percorso di recupero.

Non è la prima volta che LaBeouf affronta problemi legati all’alcol. Nel 2017 era stato fermato in Georgia per ubriachezza molesta e condotta disordinata, entrando poi in un programma di riabilitazione imposto dal tribunale. Da allora ha alternato periodi di sobrietà a ricadute, affiancando terapia e percorsi strutturati.

Nel frattempo, Mia Goth è stata fotografata a Los Angeles mentre entrava in una palestra privata. Cappellino e occhiali scuri per evitare l’attenzione, nella sua prima uscita pubblica dopo la diffusione della notizia della separazione.

L’ultima apparizione insieme risale a gennaio dello scorso anno, quando i due erano stati visti passeggiare a Los Angeles. Da allora, le loro strade si sono divise lontano dai riflettori.